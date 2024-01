Dominik Paris sul podio a Wengen | “Due gare nello stesso posto? Mai ottimale Kilde forse era stanco”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha conquistato un bel terzonella discesa di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’altoatesino è riuscito a salire sulal termine della gara più lunga e fisicamente massacrante del Circo Bianco, tagliando il traguardo con un ritardo di 1.92 dallo svizzero Marco Odermatt, che si è imdi fronte al proprio pubblico sulla mitica pista del Lauberhorn con 59 centesimi di margine nei confronti del francese Cyprien Sarrazin. L’azzurro ha sempre sofferto la pista svizzera, soprattutto a causa della complicata Kernen-S che ha sempre faticato a interpretare nel miglior modo possibile, e prima di oggi era salito sulsoltanto in due occasioni (secondo nel 2020 e terzo nel 2022). Il 34enne ha concluso in maniera ...