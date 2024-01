Dolce&Gabbana ha portato in passerella il suo pezzo forte

Leggi su gqitalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gli abiti eleganti, sartoriali, fatti a regola d’arte, che trasudano qualità nella scelta dei tessuti, nei tagli, nelle proporzioni. «Perché il lusso o lo sai fare oppure no. Perché c’è bisogno di un ritorno alla qualità, e queste sono da sempre le nostre radici». Domenico Dolce e Stefano Gabbana riprendono le fila di un discorso iniziato da qualche stagione, a dire il vero, ma in fondo da sempre nel loro DNA, per sottolineare quello che sanno fare bene: gli abiti. «Parto sempre dalle giacche quando inizio a pensare a una collezione», racconta una manciata di ore prima dello show Domenico Dolce, «perché è quella cosa che ha la capacità di resettare tutto, la giacca ti disegna nel migliore dei modi anche se hai le spalle spioventi o qualche chilo di troppo sulla pancia». E nella sfilata per il prossimo autunno-inverno - che è andata in scena all'interno dell'ex cinema Metropol, in un ...