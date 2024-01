Doccia amara per Barbara D’Urso | nuovo programma in Rai? Ecco la risposta che non le piacerà

(Di sabato 13 gennaio 2024)condurrà uninoppure no? Sebbene siano queste le voci che circolano, qualcosa potrebbe andare storto. Perché? Si è parlato a lungo del ritorno disul piccolo schermo, ma fino a ora nessuna certezza; inizialmente si è pensato che la showgirl potesse rilasciare delle interviste esclusive in, prima a Domenica In e...

... per i circa 200 passeggeri è arrivata un'inattesafredda. A causa di non ben precisati "... ha scritto conironia una passeggera sui social network. Nell'attesa che la situazione si ...Si torna ad aprire, il 18 (10mila) e 1 (20) fino allagelata del 3 che valeva 300mila euro. ... Si apre il pacco 8 e nuovasorpresa per 100.000 euro. Restano 4 pacchi del valore di 100, 200,...Doccia fredda per l'imprenditore Fabrizio Corona: i pettegolezzi sembrano nascondere un'amara verità, arriva lo sfogo definitivo.I due avevano un appuntamento. Una volta giunto sul posto, l’amara scoperta. Il fratello, una volta ritrovato il cadavere in doccia, ha allertato i carabinieri, poi giunti sul posto per rilievi e ...