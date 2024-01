Diego Armando Maradona Junior | chi è la moglie Nunzia Pennino | “Insieme tutto è più semplice”

(Di sabato 13 gennaio 2024), la: dalla loro unione sono arrivati i figliMatias e India Nicole nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019., laL’ex allenatore del Pompei sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda a partire dalle 16.30 su Canale 5, dovealla conduttrice del talk, Silvia Toffanin ricorderà il padre e leggenda del calcio,, scomparso nel 2020. Il primogenito de El Pibe De Oro e la compagna di vita si sono conosciuti per caso: tra di loro è subito scattato il colpo di ...

weekend in compagnia di “Verissimo” , che ritorna con interviste inedite nelle due puntate di domani sabato 13 e domenica 14 gennaio in onda su ... (metropolitanmagazine)

Napoli - Salernitana: diretta tv e streaming Napoli - Salernitana, 20ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadioMaradona di Napoli e sarà visibile in ...E una rivelazione sul più grande di tutti:Maradona . Il dramma familiare di Andrea Carnevale . Carnevale e la squalifica per doping nel 1990 . Le nozze con Paola Perego e le accuse di ...Napoli Salernitana LIVE, tra poco squadre in campo allo stadio Diego Armando Maradona per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo la Salernitana è già a Napoli ed ha trascorso la ...L'ex calciatore capace di trionfare con lo Scudetto vinto in quel meraviglioso Napoli di Diego Armando Maradona, da oltre 10 anni è a capo degli osservatori del club friulano e si racconta al ...