“Diamo un nome alla cucciola” | il sondaggio online del Bioparco per la neonata tigre di Sumatra video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ladidinata aldi Roma ancora non ha une la Fondazionelancia un’iniziativa per sceglierlo insieme al pubblico e, contemporaneamente, contribuiresalvaguardia dellain natura. Si tratta, si legge in una nota, di unper raccogliere le preferenze: sul sito web del, infatti, si può scegliere tra tre nomi suggeriti dai guardiani del reparto carnivori: Dewi, dea in lingua malese, Sakti che significa potenza, energia nell’induismo, e Kala,ricavato dcombinazione dei nomi di papà Kasih e mamma Tila. L’iniziativa delper dare un...