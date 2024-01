Desaparecidos | onlus ’24 marzo’ | “don Reverberi vide le torture | ci aiuti a trovare i corpi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – ‘’I casi di tortura sono prescritti ma dopo la decisione del ministro Nordio di non concedere l’estradizione c’è comunque la possibilità di processare in Italia don Francoper l’omicidio del 1976 di José Guillermo Veron, all’epoca ventenne. Abbiamo testimoni che lo hanno visto presente con i militari alla Derpartamental’’’. Così all’Adnkronos Jorge Ithurburu, presidente della‘24, illustra i prossimi possibili passaggi sul caso del sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti in Argentina durante la dittatura militare del 1976-83 dopo che il ministro della giustizia Carlo Nordio ha negato la sua estradizione. Nella provincia di Mendoza iche ancora si cercano in Argentina sono a tutt’oggi una cinquantina, di cui 14 nella cittadina di San ...