Denuncio Raffaele Fitto | De Luca fuori controllo | FdI zittisce il governatore Pd

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha intenzione di portare in tribunale il governo Meloni. In particolare il ministroFitto , contro il quale ormai il governatore campano è ai ferri corti da almeno un anno per il blocco dei Fondi di sviluppo e coesione: 23 miliardi, di cui l'80% destinato al Sud. De Luca in ......corpo del giovane sarà eseguita con ogni probabilità venerdì 12 gennaio dal medico legale... Come è possibile Ma adessotutti.il carcere e lo Stato che me lo ha ammazzato". ...«Avanziamo una richiesta di dimissioni di Raffaele Fitto, un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente e consideriamo un danno permanente per il sud». Lo ha detto il presidente della Regi ..."Ci rivolgeremo alla giustizia amministrativa, contabile e penale perché sono bloccati i fondi per la Campania e il Sud" dice il governatore ...