Democratic Party A Taiwan vince Lai | l' isola ribelle resiste

In quelle che sono state senz'altro le elezioni a più alta tensione del momento, Taiwan oggi ha eletto presidente William Lai Ching - te , già vicepresidente dell'isola, inviso a tal punto a Pechino ......candidacy as the lead representative for his Belgian centre - right Reformist Movement (MR)... His statement, 'I think it is extremely important to be accountable' and to support a '...In quelle che sono state senz’altro le elezioni a più alta tensione del momento, Taiwan oggi ha eletto presidente William Lai Ching-te, già vicepresidente dell’isola, inviso a tal punto a Pechino da ...Alle elezioni in Bhutan vince il People’s Democratic Party (PDP). L’elezione è stata focalizzata sui problemi economici del paese. Vince il PDP alle elezioni in Bhutan Al secondo turno delle elezioni ...