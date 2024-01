Demme non ha fatto peggio di Cajuste | anzi Il suo ingresso ha riordinato le idee

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Solo con la forza, solo con l’anima, solo con Kvara. Senza un principio né una fine il gioco si accartoccia a ritmo lento fino a regalare un’altra giornata storica alla città di Salerno: la festa per essere passati in vantaggio al Maradona. Pronti via, dal ritiro al muro granata. Senza, ci schiantiamo contro i bus di Inzaghi. Candreva trova il jolly al sette, gli azzurri il premio per aver collezionato cinquanta passaggi ad un metro contro l’ultima in classifica. 0-1 Verso la fine, quando già si invocava la testa del receptionist dell’albergo di clausura, Fazio scalcia Simeone. È rigore. San Matteo patrono di Salerno, che ispirò il maritirio a Caravaggio e Ochoa evocano la malaciorta. Politano invece la buca. 1-1. Si va al riposo col gaviscon sul divano. Ripartiamo carichi. Pimpanti. Cambio di modulo a parte, Kvara decide che deve caricarsi tutti sulle spalle ...