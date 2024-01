De Luca | “Terzo mandato? Noi avanti nei secoli dei secoli…”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La proposta della Lega sul? Ho già detto da sempre quello che penso, che bisogna dare la parola ai cittadini e non possono essere burocrati e anime morte romane che decidono in nome dei cittadini”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, che ribadisce: “Considero questa cosa una vergogna del nostro Paese, hanno paura della democrazia, hanno paura di dare la parola ai cittadini”. “Voglio però correggere: questa cosa delnon riguarda la Campania, noi andiamoper i fatti nostri – ha aggiunto – Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per ilper il mio amico Zaia: Zaia illo sta già finendo, non ...