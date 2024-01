De Luca ' Terzo mandato? Noi avanti nei secoli dei secoli'

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per ilper il mio amico Zaia: Zaia illo sta già finendo, non lo deve fare. E' per il quarto, per il quinto. ...

Tempo di lettura: < 1 minuto terzo mandato ai governatori, d’accordo o no? “Io sì, sia per i sindaci che per i governatori”. Così Matteo Salvini , ... (anteprima24)

“Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per il Terzo mandato per il mio amico Zaia , ma non è vero: Zaia , il Terzo mandato, lo sta già ... (ildenaro)

La Lega ha presentato una proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione. Il disegno, a firma di Alberto Stefani, ... (liberoquotidiano)

Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per il terzo mandato per il mio amico Zaia: Zaia il terzo mandato lo sta già finendo, non lo ... (247.libero)

'Io non sono granchè favorevole a unmandato', poi, 'sarà il Parlamento sovrano a decidere ma ... Di fatto, si tratta di uno stop alla possibilità diZaia di ripresentarsi alle elezioni in ...... che andrà al voto l'anno prossimo e su cui FdI ha messo gli occhi: blindare il fortino diZaia - eliminando anche il limite delmandato per i governatori - è l'obiettivo principale di ...La Lega ha presentato una proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione. Il disegno, a firma di Alberto Stefani, segretario ...Luca Argentero, confessione su Doc 3: “Gestione emotiva complessa e profonda”. Andiamo a scoprire nel dettaglio le parole dell'attore ...