De Luca | “Denunceremo Fitto per atti di omissione”

(Di sabato 13 gennaio 2024) NAPOLI – “Procederemo a denunciare il ministroperdirispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l’economia e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai campi flegrei”. E’ quanto ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso di una conferenza stampa sul blocco delle risorse per la Campania. “Avanziamo una richiesta di dimissioni di un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente e consideriamo un danno permanente per il sud”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

'Trecento Comuni, senza l'aiuto della Regione con il fondo complementare, o vanno in dissesto o interrompono o devono subire un contenzioso con le imprese - ha spiegato De- un disastro ..."Dietro il blocco dei fondi per la Campania e per il Sud" per il governatore Vincenzo De"c'è un tentativo di ricatto politico". Per questo spiega che la denuncia verso il ministro Fitto, ...