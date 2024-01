De Laurentiis si è dedicato più alla festa del Plebiscito che a potenziare la squadra campione Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Antoniosu Repubblica oggi scrive che oramai poco interessa di chi siano le colpe della situazione del Napoli, perché al punto in cui si è arrivati (9 in classifica e a 5 punti dzona Champions) quello che interessa è solo svoltare, e per questo la partita di oggi contro la Salernitana è fondamentale. Oggi i tifosi saranno tutti con lae col mister, come chiesto anche da Mazzarri in conferenza, ma non con il presidente DeLa vanità di De“Tutta Napoli fra poche ore è con Walter, quindi. Coraggio. Pochi, forse nessun con De. Nel sabato della verità arriva anche lui all’esame cruciale. Se l’è cercato. Ha fatto dello scudetto un solo bottino. E l’ha tenuto per sé. Neanche un grammo di gloria ad altri, né a Spalletti che pensava solo a ...