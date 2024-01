De Laurentiis rischia la contestazione per il mancato mercato Repubblica

(Di sabato 13 gennaio 2024) A colpire devono essere state le parole decise e dirette di Alfredo Pedullà nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De, che ieri ha detto “Oggi 12 gennaio, il calcioha avuto inizio ufficialmente da 10 giorni. E tra le società che avrebbero dovuto investire da subito c’è di sicuro il Napoli che ha incassato (Elmas), ha preso Mazzocchi e si è fermato lì. Come provocazione (neanche tanto…) potremmo aggiungere che a questo punto i rinforzi sarebbero inutili”.per DeDopo l’intervento di Pedullà in tanti sembrano essersi svegliati e aver aperto gli occhi sul fatto che, il tanto decantatodi gennaio, che avrebbe risolto i problemi del Napoli, di fatto, ancora non è partito “Oggi pomeriggio al Maradona è atteso il ritorno di Aurelio De ...

Deè tornato dalla Spagna. Che senso vuole dare alla sua presenza mentre si sta ... Siuna brutta figura permanente. Non è il momento d'essere deluso e arrabbiato. C'è bisogno di ...L'attendismo del Napoli per risparmiare qualcosa non va bene,di far saltare trattative ... Dedovrebbe mollare un po' e affidare determinati incarichi agli uomini di calcio, dotati ...Oggi contro la Salernitana, De Laurentiis rischia di essere contestato per il ritardo nella conclusione delle trattative annunciate ...Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l'accordo col Bournemouth per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25mln di euro per Hamad Junior Traoré ...