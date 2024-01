“De Laurentiis infastidito” | l’affare sfuma e cambia il mercato del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ore di grande movimento in casaper quanto concerne il calcio: al timone delle varie operazione c’è sempre il patron azzurro Aurelio De. L’arrivo di Traorè, che dovrebbe svolgere le visite mediche con illa prossima settimana, potrebbe aver posto fine alla telenovela relativa a Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo d’origine tedesca, sembrato vicinissimo agli azzurri nelle scorse settimane, potrebbe alla fine restare all’Udinese. Una sorta di déjà vu per lui, che già in estate dopo aver quasi firmato il proprio contratto con l’Inter si è reso protagonista di un clamoroso dietrofront, causato dalle richieste esose del padre – agente, in grado dire le carte in tavola all’ultimo minuto. Samardzic –, Deha deciso: ...