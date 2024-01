De Grandis | «Inter | dai minuti a uno! Inzaghi ci tiene alla Supercoppa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’scende in campo alle ore 20.45 all’U-Power Stadium contro il Monza di Pdino. Deè convinto che la squadra brianzola possa mettere in difficoltà i nerazzurri con una qualità in particolare. Poi una battuta sullaitaliana: di seguito le sue parole a Sky Sport GESTIONE – L’di Simone, dopo la vittoria casalinga con il Verona, andrà a far visita al Monza questa sera alle 20.45. Stefano Demette in guardia la capolista nerazzurra: «Il Monza palleggia molto bene e quindi se gli dai possibilità di fare possesso ppuoi andare in difficoltà. È vero che ha perso qualcosa, per esempio Carlos Augusto che guarda caso gioca all’, e altri giocatori importanti però ...