Danimarca | ultime ore della Regina Margherita sul trono | tutto pronto per l’incoronazione del principe “sportivo” Federico

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sono le24 ore di reggenza quella che ladista vivendo sul. Come annunciato a sorpresa nel suo messaggio di Capodanno, la monarca sancirà ufficialmente l’abdicazione domani (domenica 14 gennaio ndr), quando con la sua firma sui regali documenti, durante una riunione del Consiglio di Stato, segnerà la fine del suo regno lungo 52 anni. E, al contempo, comincerà quello del figlio ed erede, il. In quello stesso istante, il 55enne erede al, diventerà per legge il nuovo capo di Stato con il nome diX, mentre la madre continuerà a usare il titolo di, come avviene in Spagna con re Juan Carlos., salgono al ...