Dalla Val Seriana alla Val Trompia | il viaggio di una letterina a Santa Lucia ha il suo lieto fine

(Di sabato 13 gennaio 2024) Fino del Monte. Una storia natalizia che ha avuto un inaspettato. Ha dell’incredibile quanto successo qualche settimana tra Fino del Monte, comune bergamasco nell’Alta Val, e Collio, in Val: come riportato da MyValley unadiè volata finoprovincia di Brescia ed è stata raccolta da una famiglia del paese. Il giorno dell’Immacolata i bambini di Fino ogni anno lanciano in cielo dei palloncini, a cui vengono attaccate le personali letterine indirizzate dai piccoli: il palloncino lanciato da Aurora, 9 anni, è volato spinto dal vento sopra le Alpi Orobie e il lago d’Iseo arrivando finoVal, dove qualche giorno ...

In precedenza altri due secondi posti tra Lake Louise eGardena. Le lacrime di Sofia Tredicesimo posto per Laura Pirovano a 1'26connazionale, quattordicesima Federica Brignone a 1'39. ...... Brassier, che piace anche al Milan Db Dimaro (Tn) 20/07/2023 - amichevole / Napoli - Anaunedi ... E' stata inviata una prima offerta per Barak, che è stata rifiutataFiorentina. In difesa il ...TRENTO. Non usa mezzi termini l'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, per commentare la morte dell'orso MJ5. Nella giornata di venerdì, a tre mesi dal ritrovamento, la Pat ha comun ...Partiti dalla Val d'Isere, sono arrivati al rifugio Savoia, ma lo hanno trovato chiuso per ristrutturazione. A causa della nebbia non è stato possibile raggiungerli con l'elicottero: i tecnici sono sa ...