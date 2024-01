Dal laboratorio alla tavola | il futuro della carne coltivata tra innovazione e sfide ambientali

Leggi su quifinanza

(Di sabato 13 gennaio 2024) La, un’un tempo relegatafantascienza, si sta trasformando in una realtà tangibile. Le imprese che investono ingenti risorse in questa tecnologia si confrontano conimportanti del settore alimentare. L’evoluzione in corso è una rispostacrescente consapevolezza dei dannicausati dproduzione tradizionale di. In passato, questa tecnologia era limitata a pochi ricercatori, ma oggi oltre 150 aziende nel mondo dedicano risorse considerevoli allo sviluppo, che va dal macinato e le bistecche a prodotti a base di pollo, maiale e pesce. Questa rivoluzione coinvolge anche la produzione di latte e altri ...