Dal 25 gennaio al cinema “ARF” | lungometraggio di animazione diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Esce alil 25ARF,didaTitoli di coda accompagnati da un brano di Tony Canto e Simone Cristicchi In occasione della settimana in cui cade la Giornata della Memoria il 27. Dopo il successo a Sottodiciotto Torino Film Festival, esce alil 25, in occasione della Settimana della Memoria, ilARF scritto dada, prodotto da Genoma Films in collaborazione ...

Tra i possibili partenti ac'è Stefano Sensi , rientrato in estateprestito al Monza ma chiuso dagli altri centrocampisti e finora poco utilizzato: su di lui c'è il Leicester allenato da ...TARANTO - Ha deciso di togliersi la vita lanciandosicastello Aragonese di Taranto. È accaduto nel tardissimo pomeriggio di oggi, 13. Si tratta di una giovane donna di 27 anni. I centodiciottisti, intervenuti sul posto, non hanno potuto far ...In una recente intervista con Sky News, Kevin Hart ha ribadito con fermezza di non voler più essere il presentatore degli Oscar.La star era originariamente programmata per condurre la cerimonia del 20 ...La pressione è stabile sulla Lombardia. Domenica 14 gennaio sia a Milano sia sul resto della pianura regionale il cielo sarà molto nuvoloso o spesso coperto, tutto soleggiato invece in montagna. Luned ...