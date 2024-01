Da vignettista vi dico | certo odio anti-governo è vergognoso

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Vedo sempre più spesso la cattiveria fuoriuscire da tutti i pori di molte, troppe persone. Al supermercato, in piazza, per strada mentre cammini o guidi. Dopo la pandemia dovevamo essere migliori, tirare fuori quel senso di rassegnazione che una situazione in cui l’uomo si sente inerme esce in automatico. Dovevamo avere il tempo di capire le cose belle e semplici, i gesti che nella frenetica quotidianità avevamo celato, dovevamo avere il tempo anche di guardarci dentro, di capire se noi stessi eravamo delle belle persone con valori da trasmettere. Nulla. Nulla di tutto questo, anzi ne siamo usciti devastati dae cattiveria. Abbiamo scoperto che con la tastiera del cellulare possiamo raggirare il T9 e scrivere violente parolacce. Se cammini e urti qualcuno per sbaglio ti accorgi che le scuse non servono più, sono scomparsi i sorrisi e apparsi i “vaffanc** stron**”, ...