Da Kate Bush a Murder on the Dancefloor | i successi virali fra cinema e TV

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nella classifica dei singoli di maggior successo nel Regno Unito, pubblicata nella serata di venerdì, al secondo posto questa settimana figuraon the, canzone dance-pop incisa da Sophie Ellis-Bextor: nulla di strano, se non fosse che il brano in questione aveva fatto la sua prima comparsa nella suddetta classifica nel dicembre 2001, vale a dire ormai più di ventidue anni fa. Anche all’epocaon theaveva raggiunto il #2 della hit-parade britannica ed era diventata un discreto tormentone in quasi tutto il mondo (Italia inclusa); a dar voce a questo pezzo era l’allora ventiduenne Sophie Ellis-Bextor che, dopo l’esperienza come vocalist nella band indipendente Theaudience e la fortunatissima collaborazione con il deejay italiano Spiller per Groovejet (If This Ain’t Love), aveva fatto il ...

