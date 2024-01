Da Elon Musk alla strage di Erba | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 13 gennaio 2024) Quale futuro per Olindo Romano e Rosa Bazzi? La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso dei coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi, dove persero la vita quattro persone. L'udienza sulla revisione del processo si terrà il 1° marzo. Sul fronte politico, mentre sui siti di Camera e Senato venivano diffuse le dichiarazioni dei redditi relative al 2022 del Governo, il sottosegretarioCultura Vittorio Sgarbi è stato indagato per riciclaggio di beni culturali (di cui all'articolo 518-sexies del Codice penale) in riferimento al caso di un celebre dipinto. In Francia, intanto, nominato dal presidente Emmanuel Macron (FOTO), il nuovo primo ministro che andrà a sostituire Elisabeth Borne. Borne, 62 anni, si è dimessa dopo un colloquio di un'ora all'Eliseo con Macron. Negli scorsi giorni si ...