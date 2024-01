Da Acca Larentia a Fausto e Iaio | i giovani morti rossi e neri senza giustizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo la polemica sui saluti romani nell'anniversario della strage di, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha chiesto di riaprire le indagini su un'altra tragedia: l'assassinio diTinelli e Lorenzo Iannucci,, i due ragazzi del Leoncavallo uccisi nello stesso anno, il “maledetto 1978”. Una mozione in tal senso, già lo scorso maggio, venne approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Milano. Perché per la destra quello della memoria è un dovere bipartisan. Per questo motivo, il sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti e il vicecapogruppo vicario alla Camera Augusta Montaruli (entrambe di FdI), hanno proposto di tornare ad indagare anche su. Non come “rappresaglia politica” nei confronti del Pd, ma anzi per dare ...