Cyber crimine | aziende sotto attacco

(Di sabato 13 gennaio 2024) Leitaliane sono in ritardo nelle difese contro gli hacker (ormai subiscono un’«infiltrazione» ogni 39 secondi, con una crescita del 40 per cento rispetto al 2022). Gli investimenti sono ancora inadeguati e gli effetti costosi: con realtà produttive che, causa «ignoranza digitale», arrivano a dover sborsare milioni di euro. Assomiglia a una guerra, ma è più letale perché il nemico è ignoto, colpisce a sorpresa, quando il bersaglio si sente al sicuro. Come in ogni conflitto, le vittime sono numerose e chi si salva ne esce spesso malconcio. Chi viene colpito non si conta sul campo bensì sui bollettini economici che parlano disul lastrico o costrette a licenziamenti. Ogni 39 secondi si verifica un’«infiltrazione» di hacker, e si stima che ogni giorno vengano sottratti in modo illecito 3,8 milioni di dati. Ci sono circa 15 miliardi di ...