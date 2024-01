Cusano Campus | highlights e anticipazioni dal 13 al 19 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tutte lesui prossimi avvenimenti diItalia TV e Radio: cosa accadrà la prossima settimana Al via una nuova settimana in compagnia diItalia Tv (canale 122 del digitale terrestre) e Radioche continuano a puntare su una programmazione ricca di contenuti vari, ospiti interessanti e numerose novità che promette di intrattenere e informare il loro pubblico fedele.ITALIA TV Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, in diretta suItalia Tv, sono tanti i temi da analizzare con Tommaso Franchi al timone del contenitore POMERIGGIO CON NOI. Tra gli ospiti intervenuti questa settimana: l’attore Davide Marotta, l’attivista Cesare De Virgilio, Alessio Aliberti (docente ...