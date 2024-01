Crosetto | “L’Italia parteciperà a missione europea nel Mar Rosso”

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dagli alleati delnon è stato chiesto di partecipare all’azione militare contro i ribelli Houthi perché “sanno benissimo che noi abbiamo bisogno di un’autorizzazione parlamentare, non possiamo intervenire militarmente se non a seguito di una risoluzione internazionale o a seguito di richiesta di aiuto da parte di un Paese”. Così il ministro della Difesa Guidain un’intervista al Tg1. Allaper la sicurezza delle navi mercantili nel Marsicuramente – ha detto il ministro – perché passano attraverso il Maril 15% delle navi del commercio marittimo mondiale.è il Paese più danneggiato. Noi abbiamo già una nostra nave nell’area che protegge le ...

