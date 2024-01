Cricca e Isobel | storia d' amore al capolinea Lui scappa in Africa | «Sto troppo male | non riesco a reggere la fama»

Cricca , a distanza di cinque giorni dal suo viaggio in Africa per “ritrovarsi”, ha aggiornato i suoi followers con altre storie dove ha confermato ... (biccy)

Cricca e Isobel si sono detti addio, nuovamente. Il cantante è volato in Africa insieme alla mamma per ritrovare se stesso, ma proprio oggi, 13 ... (leggo)

Kinnear si sono lasciati Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le ...Amici 22,Kinnear: al capolinea la loro storia d'amoreerano una delle coppie più seguite uscite dalla ventiduesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De ...Cricca e Isobel si sono detti addio, nuovamente. Il cantante è volato in Africa insieme alla mamma per ritrovare se stesso, ma proprio oggi, 13 gennaio, ha confermato la rottura con ...Cricca, cantante uscito dalla penultima edizione di Amici, fa sapere di avere deciso di prolungare il viaggio in Africa che aveva iniziato per ...