Crepa sui finestrini della cabina di pilotaggio | l’aereo costretto a rientrare

(Di sabato 13 gennaio 2024) Unasu uno dei quattrodidi un BoeingAll Nippon Airways (Ana) haa fare rientro all’aeroporto di partenza in Giappone. Lo scrive la Bbc precisando che non si sono registrati feriti a bordo. Il volo Ana Nh1182 era partito dalla città di Sapporo nell’isola di Hokkaido a nord dell’arcipelago nipponico e dove atterrare a Toyama, sull’isola principale di Honshu. L'articolo proviene da The Social Post.

