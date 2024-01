Crepa su finestrino cabina piloti | Boeing 737 torna a terra

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un volo nazionale All Nippon Airways in Giappone èto all’aeroporto di partenza dopo che è stata segnalata unasuldelladi pilotaggio durante il volo. Non ci sono stati feriti. L’aereo Ana NH1182 volava dalla città di Sapporo, nell’Hokkaido, a Toyama, sull’isola principale del Giappone, Honshu. L’aereo, un737, è atto all’aeroporto New Chitose di Sapporo intorno alle 12,10 ora locale. “Lanon ha influenzato il controllo o la pressurizzazione del volo”, ha detto il portavoce della compagnia aerea. L’esperto di aviazione John Strickland ha riferito che la causa della rottura è ancora sconosciuta. “Queste cose a volte succedono, qualcosa può aver colpito la finestra, ad esempio un uccello, un grosso chicco ...

Non ci sono stati feriti tra i 59 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio e "La crepa non ha influenzato il controllo o la pressurizzazione del dispositivo", ha dichiarato il portavoce della compagnia aerea. Una crepa su uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways (Ana) ha costretto l'aereo a fare rientro all'aeroporto di partenza in Giappone. Secondo incidente per un aeromobile di questo tipo, anche se questo era il modello più vecchio, in 2 settimane.