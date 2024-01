Cos’è la “stampella emotiva” e perché dovremmo lasciarla andare

Leggi su dilei

(Di sabato 13 gennaio 2024) Chi di noi non si è mai ritrovato in una situazione difficile, oppresso dall’ansia da prestazione o dalla paura di fallire? Siamo umani, fragili e vulnerabili, costantemente messi alla prova dalla vita. Qualsiasi sfida o ostacolo che incontriamo può sembrare un gigante insormontabile. Eppure, come tutte le creature viventi, abbiamo sviluppato meccanismi di adattamento per sopravvivere e prosperare. Sono le cosìddette “stampelle emotive”, una sorta di puntelli che ci aiutano a sostenere il peso della nostra esistenza. Queste strategie psicologiche sono sempre più riconosciute per la loro efficacia nel gestire situazioni di stress e per attingere a quella forza interiore nascosta dentro ognuno di noi. Ci permettono di affrontare le sfide con coraggio, resilienza e determinazione. Tuttavia, è importante ricordare che, a volte, queste tattiche possono essere controproducenti e farci del ...