Cosa hanno ripreso le telecamere? Le due piste sull' assassinio di Monte Compatri

(Di sabato 13 gennaio 2024) Forse un tragico scambio di persona nel corso di un'aggressione dopo una rissa in un bar e,o sfondo, la droga. Lo spaccio di stupefacenti nel territorio di, comune tra Roma e Frascati. È questo il contesto nel quale sarebbe maturato l'omicidio di Ivan Alexandru, il 14enne romeno che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio del capolinea della metro C Pantano, lungo via Casilina, al confine tra Roma e. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri cheacquisito le immagini delle videocamere della stazione e soprattutto quelle del parcheggio. Queste ultime sono interessanti, perché raccontano l'inizio dell'aggressione: si vedrebbero 7 persone, molte delle quali interne al gruppo della vittima. Una di queste sarebbe stata ...

“Stanotte La cuoca che si è nascosta nell’armadio per comunicare con Maddaloni e il bidello e parlare in codice, questo nessuno lo fa presente ma ci ... (caffeinamagazine)

Proseguono i lavori per la realizzazione del Calendario di Grande Fratello 2024. Riuniti tutti in salone, Marco e Greta leggono il Comunicato ... (caffeinamagazine)

In dirigenza nonintenzione di fermarsi. Il classe 2007 Adzic è il prossimo. A lungo è stato ... Adzic è lapiù bella che abbiamo visto nel calcio montenegrino da quindici anni a questa parte"......lapeggiore del Forum annuale di Davos è che "i padroni dell'universo" pensano di avere il ruolo di benefattori, in un mondo ricco di disuguaglianza che gli stessi partecipanti al Forumin ...Si taglia con gli sci e rischia di morire. Momenti di paura per lo sciatore norvegese Aamodt Kilde, che è stato vittima di una terribile caduta nella discesa libera di ...Forse un tragico scambio di persona nel corso di un’aggressione dopo una rissa in un bar e, sullo sfondo, la droga. Lo spaccio di stupefacenti ...