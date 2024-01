Cosa accadrà tra tre settimane | Mario Giuliacci | scenari-meteo clamorosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gelo e neve saranno i due tratti distintivi del mese di febbraio. "I principali modelli stagionali - come si legge sul sito.it - suggeriscono che, in Europa, sarà un mese di febbraio con temperature in generale in linea con le medie stagionali o solo di poco al di sopra: poiché la media di riferimento è calcolata sul trentennio 1991-2020, ciò significa che il mese di febbraio, sebbene non freddissimo, dovrebbe risultare comunque piuttosto freddo". Di conseguenza, è possibile che anche in Italia ci sia almeno una fase di gelo intenso e neve fino a quote molto basse. La "responsabilità" di tutto questo è da ricondurre al cosiddetto Vortice Polare, che si trova attualmente fuori della sua sede naturale.che ha consentito la fuoriuscita di correnti fredde accompagnate da temperature particolarmente basse in molte zone ...