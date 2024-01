Cortina Curling Cup 2024 | il Team Constantini si ferma ai quarti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Uno stato influenzale non aiuta ilallaCup. L’unica tappa italiana del World Tour, disputata allo Stadio Olimpico del ghiaccio, non ha sorriso Stefania(Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti). Una forma d’influenza in particolare ha colpito Lo Deserto e Zardini Lacedelli. Terzo posto nel girone B per la squadra azzurra, che ha superato la fase a gironi con un bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte. Il cammino delle fresche vice-campionesse d’Europa si è peròto aidi finale contro le sudcoreane delGim, che si sono imposte 6-0. IlMariani – ...

