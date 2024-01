Corte dei Conti | confermata la condanna in Appello per l’ex pm Antonio Ingroia | dovrà risarcire 145mila euro

(Di sabato 13 gennaio 2024) I giudici d’delladeihanno confermato laperpubblico ministeroe Dario Colombo, riducendo però l’importo che dovranno restituire a Sicilia Digitale Spa, società di cui sono stati amministratori dal 2013 al 2019.pm, mentre Colombosborsarne “solo” 49mila, e non più 122mila come avevano stabilito i giudici di primo grado. La procura regionale delladeiaveva citato in giudizioe Colombo per due diverse ipotesi di danno erariale, che i due avrebbero commesso quando ricoprivano ruoli dirigenziali alla società ...

Lui: «Io, uomo libero come pochi». «Non sono mai stato iscritto al M5S né ad alcun altro partito, un giudice non lo deve mai fare» (corriere)

...scorsi davanti allainternazionale di giustizia all'Aja, Netanyahu ha denunciato "l'attacco ipocrita, che rappresenta il livello più basso nella storia delle nazioni". "I sostenitori...... auto finisce in acqua sul lungolago: due morti 'Seminferma di mente' Lad'Assise invece ha ritenuto più attendibile il giudizioperiti nominati dalla stessa, che hanno dichiarato ..."Pronto a sfidarlo in un dibattito pubblico, dove, come e quando vuole. Poi il governatore ha tirato in ballo il tema del terzo mandato ...La procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio alcuni ex amministratori e l'ex direttore generale della società regionale Sicilia Digitale ...