Coppa d’Africa | Algeria spiata | Belmadi interrompe l’allenamento

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il Ct dell’ha interrottoperché ha visto un drone spiare le tattiche della sua squadra in vista dellaUna storia davvero particolare e singolare, ma forse non troppo. Resta però il clamore di quanto successo nel ritiro dell’nei giorni scorsi. Venerdì, infatti, mentre la nazione africana si stava allenando si è alzato in volo un drone. Il ctha interrottoed è stata chiamata la polizia. Ieri è stata diffusa la notizia dell’arresto di un cittadino ivoriano, che stava spiando le tattiche degli algerini, a suo dire perché ingaggiato da un giornale del paese.

