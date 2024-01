Continua l’imbattibilità della Sirio Salerno ’92 | battuta anche Potenza a Matierno

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa’92 vincela prima casalinga del 2024 ela sua serie di partite felici cominciata all’iniziostagione. Restano saldamente in vetta alla graduatoria le granatine con il 97-70 rifilato alla BCC Basilicata Basiliaal PalaSilvestri alla seconda giornata di ritorno. Era un esame importante per le ragazze di Visnjic, visto che le lucane sono seconde in classifica e reduci da sei successi consecutivi. Esame superato.parte subito bene e piazza una serie di bandierine con Orchi, Valerio e tanti contropiede firmati Oliveira.De Mitri dimostra di avere la mano calda dalla distanza e il primo parziale è di 28-15. Ritmi più lenti nel secondo quarto. L’esperta Micovic, fino a ...