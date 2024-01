Contagi in aumento | 7 | 8 milioni di italiani influenzati L’Iss avverte | “C’è ancora tempo per vaccinarsi”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sono 7,8glia letto. Le prossime settimane saranno decisive per chi soffre di malanni stagionali: il picco diper polmoniti influenzali è previsto per fine gennaio-inizi di febbraio. Quasi 8di persone in Italia sono a letto. Un trend che, secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, non era mai stato raggiunto prima: ogni 1.000 abitanti si contano 18,3 casi. Isettimanali si attestano così a 1,1alla settimana. Vaccino anti-influenzale Boom dia gennaio 2024: 7,8diallettati Superati cenoni e feste coi parenti, anche il numero dida ...

