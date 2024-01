Consumer Reports ha scoperto che uno dei migliori cavi di ricarica costa poco

... concluded a successful week at theElectronics Show in Las Vegas with audio partner ... filed with the Securities and Exchange Commission (the 'SEC'), as supplemented by Quarterlyon ...La rivista statunitenseha eseguito dei test per misurare la resistenza di alcuni cavi di ricarica degli smartphone. In una pagina dedicata ai test, sono mostrati esempi di 'torture' alle quali sono stati ...La rivista statunitense Consumer Reports ha eseguito dei test per misurare la resistenza di alcuni cavi di ricarica degli smartphone. In una pagina dedicata ai test, sono mostrati esempi di “torture” ...Non solo a causa degli imballaggi, ma anche per la contaminazione dell'acqua e del suolo. Una nuova ricerca ha trovato alti livelli di plastificanti in 84 alimenti su 85 analizzati ...