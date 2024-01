Confesercenti gela la sinistra | “I consumi raddoppieranno con taglio del cuneo e riforma del fisco”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024)deldel‘raddoppiano’ la crescita dei. I due pilastri della manovra economica del governo dovrebbero infatti generare quest’anno- 2024- una spinta di +5,6 miliardi di euro alla spesa delle famiglie: più della metà della crescita complessiva deiprevista per l’anno in corso (+10,9 miliardi di euro). A stimarlo è Cer per. Una notizia ottima. Le misure di decontribuzione e la rimodulazione delle aliquote di imposta faranno scendere la pressione fiscale di mezzo punto, dal 42,2% al 41,7%, mettendo a disposizione delle famiglie lo spazio necessario per un aumento della spesa.-Cer: “fiscale raddoppiano la ...