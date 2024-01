Confesercenti | “Con fisco e taglio cuneo +5 | 6 miliardi di consumi”

(Di sabato 13 gennaio 2024) ROMA – Ildelcontributivo e la riforma delspingono inel 2024 con una spesa delle famiglie che dovrebbe valere 5,6in più, circa la metà della crescita complessiva attesa (+10,9). Lo calcola la Cer per la. Nel rapporto si sottolinea che la propensione al risparmio delle famiglie è al livello più basso degli ultimi 35 anni e che “ihanno ‘salvato’ la crescita nel 2023 e saranno fondamentali anche quest’anno”. Le prospettive però, si segnala, “restano incerte: senza la conferma dei provvedimenti anche per il prossimo anno, nel 2025 l’aumento del Pil si fermerà al +0,8%”. Le misure di decontribuzione e la rimodulazione delle aliquote di imposta faranno scendere la pressione fiscale di ...

Tempo di lettura: 3 minuti“ll 5 gennaio sono iniziati in Irpinia, come nel resto della Campania, i Saldi invernali di fine stagione. Un ... (anteprima24)

"ll 5 gennaio sono iniziati in Irpinia, come nel resto della Campania, i saldi invernali di fine stagione. Un appuntamento fisso, dai consumatori ... (247.libero)

...i consumi nel 2024una spesa delle famiglie che dovrebbe valere 5,6 miliardi in più, circa la metà della crescita complessiva attesa (+10,9 miliardi). Lo calcola la Cer per la. Nel ...Alessandro Torluccio, direttore diVerona, è intervenuto così in merito: 'Sono gli ... esprimendo una seria preoccupazione per le prossime stagionimaggior afflusso di turisti, da ...ROMA - Il taglio del cuneo contributivo e la riforma del fisco spingono i consumi nel 2024 con una spesa delle famiglie che dovrebbe valere 5,6 miliardi ...Delude la prima settimana dei saldi invernali. La corsa all’affare di stagione non è ancora scattata, complice il maltempo ma anche all’ormai consueto appuntamento con le promozioni dei pre-saldi ...