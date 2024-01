Confermata positività alla cocaina nel bimbo di 3 mesi ricoverato con meningite | ancora grave

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) È statalanell’urina del neonato di 3in gravi condizioni perbatterica all’Ospedale Santobono di Napoli. Esami effettuati dal laboratorio chimico-tossicologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli e consegnati al reparto di Terapia Intensiva. Dagli accertamenti però non sono state rilevate tracce di droga nel sangue.Leggi anche:di 3positivo: è gravissimo Aperte le indagini per chiarire la vicenda Il piccolo era arrivato al pronto soccorso pediatrico del Ruggi di Salerno in gravissime condizioni. I medici erano riusciti a stabilizzarlo, disponendo il trasferimento in elisoccorso al Santobono ...