Conferenza Italiano | «Fiorentina Udinese | siamo concentrati solo su questa gara»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Vincenzo, allenatore della, ha parlato instampa in vista del match contro l’Laè chiamata domani pomeriggio a difendere il quarto posto in classifica con il quale ha chiuso il girone d’andata. Ecco le parole di Vincenzonelladi presentazione dellacon l’. CONCENTRAZIONE – «La concentrazione deve essere tutta sudi campionato perché bisogna essere bravi a ripartire dopo il passo falso di Sassuolo, poi penseremo a quello che ci aspetterà nei prossimi impegni. Ma domani riparte il campionato e dobbiamo cercare di muovere la classifica». L’– «L’è sempre ...

La Fiorentina per passare il suo girone in Conference League deve dare un segnale importante. La Viola si trova a cinque punti pari con Ferencvaros ... (sportface)

La Fiorentina, dopo la sconfitta subita in campionato contro il Milan, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il Genk nel match valevole ... (sportface)

La Fiorentina, dopo la sconfitta subita in campionato contro il Milan, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il Genk nel match valevole ... (sportface)

...uccisi due iscritti al Fronte della Gioventù davanti a una sede del Movimento sociale. All'... con unastampa a Palazzo Madama. ...Si è conclusa nel foyer del Centro di produzione della Rai di Napoli lastampa di presentazione della X edizione del progetto "Sii Saggio, Guida Sicuro" alla ...e dell'Esercito, ...Conferenza stampa Mourinho pre Milan Roma: il VIDEO integrale. Le dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia del match Nella giornata di oggi José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in ...La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della sfida tra Milan e Roma, gara valida per la 20^ giornata di Serie A ...