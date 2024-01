Con quel golfino da | Richard Gere da Marco Damilano? Il dettaglio per cui viene ridicolizzato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) "Troppo faticoso" arrivare a Palermo per testimoniare contro Matteo Salvini nel contesto del processo Open Arms. Dunque, la super-star che era salita a bordo della Ong ai tempi dello scontro con l'allora ministro dell'Interno leghista, dopo aver visto rifiutata la sua proposta di una relazione scritta, offre la sua testimonianza nel salottino super-radical e super-chic de Il Cavallo e la Torre, il programma condotto dasu Rai 3, il tutto nella puntata di ieri sera, venerdì 12 gennaio, proprio il giorno dell'udienza disertata. Parlando di quando salì a bordo della Open Arms,spiega: "Io mi trovavo in Italia a casa di miei amici e qualcosa ha attirato la mia attenzione: ovvero una legge che rendeva un reato aiutare le persone in mare. Per me era ...