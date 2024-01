“Come vogliamo chiamare la tigre di Sumatra?” Il sondaggio del Bioparco di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Fiocco rosa aldiche il 4 gennaio 2024 ha visto dare alla luce una cucciola didi. La tigrotta, esemplare di una specie in via di estinzione, aspetta ora solo di trovare un nome: per questo motivo il giardino zoologico ha indetto unper permettere ai visitatori di partecipare al lieto evento. Cucciola dicerca nome aldi. Il 4 gennaio la mamma Tila ha dato alla luce una piccola didi, specie in via d’estinzione che in genere vive nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana. Una coppia di esemplari, Tila e Kasih, una decina di giorni fa ha avuto una cucciola che ora aspetta un nome. Per questo ilha deciso di lanciare ...