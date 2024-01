Come è morto Alexandru Ivan | ucciso a 14 anni a colpi di pistola in un parcheggio della metro a Roma Caccia ai tre killer

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sarebbero al momento tre le persone identificate e ricercate per l’omicidio del 14ennenella notte anei pressi di una stazioneC Pantano. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Velletri guidata da Giancarlo Amato, stanno cercando di individuare le persone presenti nell’auto da cui sono partiti i, due dei quali hanno centrato al petto il ragazzino. «Correte, hanno sparato a un ragazzo. Sta male» L’allarme al 112 è scattato poco dopo le 3 del mattino: «Correte, hanno sparato a un ragazzo. Sta male». Ma all’arrivo dei sanitari purtroppo non c’è stato nulla da fare. Decisive per le indagini le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune che inquadrano il piazzale...

(Adnkronos) – Il musicista statunitense James Kottak , ex batterista degli Scorpions e di altre hard rock band Come i Kingdom Come , è Morto all’età ... ()

(Adnkronos) – Il musicista statunitense James Kottak , ex batterista degli Scorpions e di altre hard rock band Come i Kingdom Come , è Morto all’età ... ()

Un fatto atroce che avrebbesfondo due moventi, quello legato alla droga, ma chi indaga non ... crolla un solaio, valanga di feriti 'Andava a scuola e giocava a calcio, èsenza un motivo. ..."Quindi ora permettiamo ai nostri beneficiari di assistenza sociale stranieriZelenski di ... "Gonzalo Lira èoggi in una prigione ucraina per la sola colpa di essere un giornalista che ...Le cause del plantigrado non sono note. Per l'orso era stata firmata un'ordinanza di abbattimento. Gli animalisti hanno puntato il dito contro Fugatti.Intanto la notizia della sparatoria e della morte del 14enne è deflagrata nella borgata alla ... questo che abbiamo attivato diversi progetti per la legalità a cui Alex, come tutti i suoi compagni, ha ...