Come cambia Instagram se sei adolescente

Melanie C, Mel C, Sporty Spice … Sono diversi i modi in cui l’amata Spice Girl viene ricordata e all’alba dei suoi 50 anni continua ad essere ... (donnapop)

Per capire pro e contro delle varie offerte del mercato libero di gas e luce, sia per chi deve scegliere sia per chi potrebbe volere cambiare, ... (iodonna)

Oggi ancora tanto freddo con cieli sereni. Da domani tornano nubi e piogge ma anche un clima via via più mite: ecco l'evoluzione meteo sul nostro ... (ilgiornale)

Questo dispositivo,la vita del diabetico " Ladal punto di vista clinico, in quanto con il 'pancreas artificiale' il paziente riesce ad ottenere un miglioramento del controllo ...Sono da poco uscite le classifiche dei libri più venduti del 2023, eal solito certificano che la letteratura statunitense è la più importante del mondo. Esclusa l'...la situazionepoco: la ...QUATTRO CASTELLA Da domani cambia la viabilità per gli importanti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte ...Per una società con un numero sempre più elevato di anziani la parola chiave deve essere «prossimità» ...