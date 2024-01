Colpo di Scena a Ciao Darwin | Ecco Chi è Padre Natura!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 13 gennaio 2024) Inattesa novità per il pubblico di. Nell’ultima puntata del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato presentatoNatura.chi è Lukasz Zarazowski, il bellissimo modello che ha colpito il pubblico di Canale 5! #natura Un Rivoluzionario Cambiamento nel Popolare Show Televisivo In una mossa sorprendente e senza precedenti, la popolare trasmissione televisiva “”, condotta dall’affascinante Paolo Bonolis, ha introdotto un cambiamento radicale nel suo format nella puntata di venerdì 12 gennaio. Per la prima volta nella storia del programma, Madre Natura è stata sostituita daNatura. Motivazioni Dietro la Decisione Questa innovativa decisione è stata presa per ...