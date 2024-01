Colpi di pistola | 14enne ucciso nel parcheggio della metro alle porte di Roma

Roma - Dramma alle porte di Roma. Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcunidi arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri. L'allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto il 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di ...Un 14enne romeno è stato ucciso nella notte adi arma da fuoco a Monetcompatri, vicino Roma. Intorno alle 3, al parcheggio della metro C Pantano, sulla via Casilina, sono intervenuti i carabinieri e il 118. La vittima è deceduta nonostante ...Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel parcheggio della metropolitana a Monte Compatri-Pantano alle porte di Roma. Si indaga sull'accaduto.L'adolescente era nei pressi della Metro C Pantano, sulla via Casilina. Non si esclude una lite fra due gruppi ...