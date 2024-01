Colombia | 18 morti e decine di feriti per una frana | il video del disastro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Una valanga di fango nellaoccidentale ha ucciso almeno 18 persone venerdì e ne ha ferite, secondo quanto hanno riferito i funzionari dell'Unità nazionale di gestione del rischio di disastri, che ha dichiarato in un comunicato che la valanga ha ricoperto una strada comunale molto trafficata in una zona montuosa che collega le città di Quibo e Medellin, nellaoccidentale. Almeno 35sono stati portati in diversi ospedali. Le autorità hanno immediatamente avviato un'operazione di ricerca per i dispersi sepolti sotto le macerie. L'unità di gestione del rischio non ha però specificato cosa possa aver causato la valanga, ma il Dipartimento della Difesa ha riferito che nella zona ha piovuto, rendendo difficili le operazioni di soccorso. Su X è poi stato pubblicato ilche ...

